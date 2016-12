foto Ap/Lapresse

19:36

- Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i tiratori scelti del battaglione San Marco detenuti in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori da loro scambiati per pirati, "non hanno risposto alle domande della polizia che li ha interrogati in carcere". Lo riferisce una fonte a conoscenza dei fatti. "I due marò - dice la fonte - ad ogni domanda hanno detto di non voler rispondere perché non riconoscono la giurisdizione indiana nella vicenda".