foto Ap/Lapresse

09:44

- La squadra investigativa speciale del Kerala che sta raccogliendo le prove nel processo per la morte di due pescatori indiani in cui sono implicati i marò italiani "sospetta che una delle armi utilizzate dai militari debba ancora essere sequestrata". A riferirlo è The Times of India, che in un articolo cita "autorevoli fonti" secondo le quali "l'arma usata da uno dei marò non è fra le sette sequestrate a bordo della nave".