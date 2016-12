Gb: uccise la madre, ergastolo a un 15enne

foto Ansa 06:29 - Un 15enne britannico che ad aprile dello scorso anno uccise a colpi di martello la madre è stato condannato all'ergastolo da un tribunale di Nottingham. Il giudice, Julian Fox, ha affermato che "il minore, che all'epoca dei fatti aveva 14 anni, merita una condanna non inferiore ai 16 anni". Il ragazzino uccise la madre, Jacqueline, colpendola sette volte con il martello, e poi diede fuoco alla casa. - Un 15enne britannico che ad aprile dello scorso anno uccise a colpi di martello la madre è stato condannato all'ergastolo da un tribunale di Nottingham. Il giudice, Julian Fox, ha affermato che "il minore, che all'epoca dei fatti aveva 14 anni, merita una condanna non inferiore ai 16 anni". Il ragazzino uccise la madre, Jacqueline, colpendola sette volte con il martello, e poi diede fuoco alla casa.

Nel commettere il crimine, l'adolescente si sarebbe ispirato alla serie tv "Coronation Street", nella quale uno dei personaggi assassina ferocemente una donna col martello. Il giovane in un primo momento aveva negato i fatti, affermando che la madre era stata assassinata da un intruso entrato in casa. Poi cambiò la sua versione e ammise di averla uccisa lui dopo avere perso il controllo in seguito a un litigio.



I giurati hanno riconosciuto all'unanimità il giovane colpevole di omicidio a febbraio; ora il giudice, dopo la condanna, ha anche deciso di rivelare il nome del minore, Daniel Bartlam, permettendo ai media di pubblicare la sua foto.