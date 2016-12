foto Dal Web

- New York di nuovo nel mirino di Al Qaeda. Le autorità americane stanno indagando su un'immagine diffusa online in cui è ritratto lo skyline di Manhattan con la scritta "Al Qaeda coming soon again in New York", Al Qaeda tornerà presto ancora a New York. "Il New York Police Department sta indagando sull'origine e sul significato dell'immagine che è apparsa oggi su alcuni forum di Al Qaeda in lingua araba", afferma la polizia locale.