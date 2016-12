Usa, test ok per "auto-volante"

foto Da video 01:55 - Le auto volanti non sono più fantasia. La compagnia Terrafugia di Woburn, in Massachusetts, ha infatti annunciato che il suo prototipo "Transition" ha completato il suo primo volo lo scorso mese, librandosi a un'altezza di 420 metri per otto minuti. Il mezzo può ritirare le proprie ali e questo lo rende manovrabile nel traffico sulle strade dopo l'atterraggio. - Le auto volanti non sono più fantasia. La compagnia Terrafugia di Woburn, in Massachusetts, ha infatti annunciato che il suo prototipo "Transition" ha completato il suo primo volo lo scorso mese, librandosi a un'altezza di 420 metri per otto minuti. Il mezzo può ritirare le proprie ali e questo lo rende manovrabile nel traffico sulle strade dopo l'atterraggio.

A terra il Transition può raggiungere la velocità di 110 chilometri all'ora, mentre in aria tocca i 185 km/h. La Terrafugia conta di iniziare a consegnare i primi modelli entro un anno. Il portavoce Steven Moscaritolo ha dichiarato che circa cento persone hanno lasciato caparre da 10mila dollari per assicurarsi uno dei Transition, il cui prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 279mila dollari. La Terrafugia sarà presente al prossimo Salone dell'automobile di New York, che si terrà a maggio.