Brasile, scomparso un turista italiano

Un turista italiano di 48 anni, Mario Bergamaschi, è scomparso in Brasile, nello Stato del Mato Grosso. Dell'uomo, originario di Cologno Monzese, si sono perse le tracce martedì 27 marzo. Era in Brasile da dicembre, ospite di un amico nella città di Chapada dos Guimarães, dove è stato visto l'ultima volta. La Farnesina sta cercando di mettersi in contatto con le autorità brasiliane, ma non ha ancora confermato la notizia della scomparsa.

Secondo la polizia, Bergamaschi di sarebbe recato in un bar nel centro della città e poi sarebbe scomparso. La sua famiglia ha detto che la sua email personale è stata consultata nell'ultimo fine settimana. La polizia ha aggiunto che i suoi documenti sono stati trovati nella casa in cui era ospite.



Bergamaschi aveva un biglietto di ritorno per l'Italia confermato per la settimana scorsa, ma non si è mai imbarcato. La polizia lo sta cercando e sta indagando sull'informazione secondo cui si sarebbe recato nella capitale del Mato Grosso, Cuiabà.