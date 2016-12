foto Ansa Correlati Le foto della strage 01:37 - Un uomo ha aperto il fuoco in una scuola privata religiosa di East Oakland, in California. Secondo quanto riferito dai media americani, ci sarebbero 7 morti e tre feriti. Dopo aver circondato l'area, la polizia ha catturato il presunto killer, One Goh. E' un asiatico ex studente dell'istituto. - Un uomo ha aperto il fuoco in una scuola privata religiosa di East Oakland, in California. Secondo quanto riferito dai media americani, ci sarebbero 7 morti e tre feriti. Dopo aver circondato l'area, la polizia ha catturato il presunto killer, One Goh. E' un asiatico ex studente dell'istituto.

"Al momento non so dire se il killer abbia lasciato volontariamente la nostra scuola o sia stato espulso", ha spiegato il pastore Jong Kim, che fondò la Oikos University dieci anni fa. La scuola in cui è avvenuta la violenta sparatoria è la Oikos University. Si tratta di un istituto privato di abilitazione per adulti d'ispirazione religiosa con una facoltà di medicina, una scuola di infermeria e una di musica. Molti dei suoi studenti hanno origini coreane.



L'aggressore, secondo quanto ha riportato una portavoce della polizia locale, Joanna Watson, in un primo momento sarebbe riuscito ad allontanarsi dal luogo dell'attentato, ma poi è stato catturato dalle forze dell'ordine. Il killer è un un asiatico piuttosto corpulento, con addosso una tuta mimetica.



Secondo le prime testimonianze, l'uomo avrebbe aperto il fuoco all'improvviso, durante una lezione al corso per infermieri. Pare che fosse uno degli studenti, e che da tempo fosse considerato dai colleghi un tipo folle. "Tuttavia - racconta una testimone alla stampa locale - nessuno poteva sospettare che arrivasse a tanto".



Identificato il killer

Si chiama One Goh il presunto killer di origini asiatiche della strage di Oakland. L'uomo, quarantenne, molto muscoloso e con una tuta mimetica color caki, è stato fermato alcune ore dopo la strage in un centro commerciale ad alcune miglia di distanza dal luogo del massacro, esattamente dentro un supermercato ad Alameda. Secondo alcune fonti, Goh è entrato nel negozio e ha raccontato ad alcune persone di aver appena sparato e ucciso molte persone. A quel punto, sarebbe arrivata la Polizia che lo ha catturato senza che l'uomo abbia opposto alcuna resistenza. Pare che Goh di recente sia stato cacciato dalla scuola in cui poi ha commesso il massacro.