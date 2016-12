foto Ap/Lapresse

20:25

- Un terremoto di magnitudo 6.3 gradi è stato registrato in Messico dal Servizio geosismico americano, secondo il quale l'epicentro sarebbe nell'area di Guerrero e Oaxaca a 350 km dalla capitale. La scossa è stata avvertita anche a Città del Messico dove la gente è corsa in strada da case e uffici. Il sindaco della città, Marcelo Ebrard, ha riferito via Twitter che non ci sarebbero danni evidenti da quanto emerso da un sorvolo con un elicottero.