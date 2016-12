foto LaPresse

18:18

- "La vita di Paolo Bosusco è in serio pericolo se il governo dell'Orissa tenterà un blitz per liberarlo". Lo ha detto il leader dei maoisti locali, Sabyasachi Panda. "Abbiamo informazioni - aggiunge in un audio ai media - che stanno progettando un'operazione di polizia contro di noi". "Se da Orissa accetteranno invece le nostre richieste saremo pronti a liberarlo", ha poi concluso.