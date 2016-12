Ecco le foto "incriminate" di Colangelo e Bosusco

"I turisti ne approfittano, vengono qui per fotografare la nostra gente, come fossero scimmie", aveva detto il leader dei maoisti per giustificare il rapimento dei due italiani. In realtà, come potete vedere, nelle foto non si vede nulla di compromettente.



I maoisti: "Spareremo a Bosusco se attaccati"

"La vita di Paolo Bosusco è in serio pericolo se il governo dell'Orissa tenterà un blitz per liberarlo". Lo ha detto il leader dei maoisti locali, Sabyasachi Panda. "Abbiamo informazioni - aggiunge in un audio ai media - che stanno progettando un'operazione di polizia contro di noi. Se da Orissa accetteranno invece le nostre richieste saremo pronti a liberarlo".