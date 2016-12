foto Ap/Lapresse

11:52

- Il procuratore generale ucraino ha ordinato al sistema penitenziario e al ministero della Sanità di prendere le misure per garantire nel quadro della legge gli esami medici e le cure fuori del carcere per l'ex premier Iulia Timoshenko. Lo riferisce l'agenzia Interfax. La leader dell'opposizione ucraina potrebbe quindi uscire presto di cella per curare in una clinica l'ernia al disco di cui soffre da mesi.