foto Ap/Lapresse

10:40

- La soluzione della vicenda in cui sono implicati due marò italiani spetta al tribunale: lo ha dichiarato a Trivandrum, in Kerala, il ministro degli Esteri indiano S.M. Krishna. La vicenda, ha aggiunto il ministro, "non deve avere alcun impatto sulle cordiali relazioni esistenti" fra India e Italia. Krishna ha comunque elogiato il modo con cui il governo del Kerala ha risposto alle preoccupazioni delle famiglie dei due pescatori uccisi.