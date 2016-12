foto Ap/Lapresse Correlati "Liberate i marò" 10:38 - Il magistrato che istruisce il processo in Kerala contro i marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone ha disposto altri 14 giorni di custodia giudiziaria. Il magistrato che sta istruendo il processo ha autorizzato la polizia ad interrogare i due militari davanti alle autorità competenti su quanto accadde sulla Enrica Lexie il giorno in cui furono uccisi due pescatori indiani. - Il magistrato che istruisce il processo in Kerala contro i marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone ha disposto altri 14 giorni di custodia giudiziaria. Il magistrato che sta istruendo il processo ha autorizzato la polizia ad interrogare i due militari davanti alle autorità competenti su quanto accadde sulla Enrica Lexie il giorno in cui furono uccisi due pescatori indiani.

I due marò, che sono in detenzione in una sezione speciale della prigione centrale di Trivandrum, capitale dello Stato del Kerala, sono stati presentati alle 11 (le 7.30 italiane) davanti al giudice A.K. Gopakumar che, come previsto, ha disposto altre due settimane di custodia giudiziaria.



Ministero degli Esteri indiano: "La decisione spetta alla Corte"

La soluzione della vicenda in cui sono implicati due marò italiani spetta al tribunale. Lo ha dichiarato a Trivandrum, in Kerala, il ministro degli Esteri indiano S.M. Krishna. Il ministro, riferisce Ndtv, ha precisato la questione dopo un incontro di 30 minuti con il "chief minister" del Kerala, Oommen Chandy.



"Nessun impatto tra i due Paesi"

La vicenda dei due marò "non deve avere alcun impatto sulle cordiali relazioni esistenti" fra India e Italia. Lo ha detto sempre il ministro degli Esteri S.M. Krishna.