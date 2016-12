foto Ap/Lapresse Correlati Lo schianto nella neve 16:07 - Un aereo russo che trasportava 43 passeggeri si è schiantato al suolo, poco dopo il decollo, provocando almeno 31 morti. I dodici sopravvissuti sono ricoverati in gravi condizioni, dopo essere stati trasportati in ospedale in elicottero. Si tratta di un Atr 72, decollato alle 7,40 da Tyumen, in Siberia, a 1.700 chilometri a est di Mosca, verso Surgut, lontana circa 650 chilometri. Il velivolo è caduto a tre chilometri dall'aeroporto di Tyumen. - Un aereo russo che trasportava 43 passeggeri si è schiantato al suolo, poco dopo il decollo, provocando almeno 31 morti. I dodici sopravvissuti sono ricoverati in gravi condizioni, dopo essere stati trasportati in ospedale in elicottero. Si tratta di un Atr 72, decollato alle 7,40 da Tyumen, in Siberia, a 1.700 chilometri a est di Mosca, verso Surgut, lontana circa 650 chilometri. Il velivolo è caduto a tre chilometri dall'aeroporto di Tyumen.

Nello schianto l'aereo si è spezzato in tre parti. Una sezione del velivolo è andata distrutta da un incendio che ha provocato la morte di almeno sei persone.



La causa dell'incendio non è stata subito chiara, ma gli inquirenti dicono che dovrebbe trattarsi di un guasto tecnico del motore. Alcuni testimoni hanno infatti detto di avervisto del fumo che usciva dai motori mentre l'aereo cadeva e che i piloti hanno tentato di far ritorno all'aeroporto. Tutti i 39 passeggeri e i quattro membri dell'equipaggio sono di nazionalità russa.



L'aereo, appartenente alla compagnia russa UTair, era in volo tra le città di Tyumen e Surgut ed è caduto in un campo a 45 chilometri dall'aeroporto.