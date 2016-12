foto Ansa

20:04

- Roberto Baggio dichiara la sua ammirazione per il premio Nobel per la pace, a lungo agli arresti domiciliari ed oggi eletta nel parlamento del suo Paese. "San Suu Kyi incarna alla perfezione l'eroe moderno: mi ha colpito al cuore con la passione dimostrata per il suo popolo, ed io la raggiungerò presto in Birmania". Questo sentimento nel calciatore è nato da quando San Suu Kyi l'ha incaricato di ritirare un premio per suo conto.