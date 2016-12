Violento terremoto in Giappone

foto Ansa 17:48 - Un sisma di magnitudo 5.9 è stato registrato alle 23.04 locali (le 16.04 in Italia) nel Nordest del Giappone. L'epicentro è stato localizzato vicino alla disastrata centrale nucleare di Fukushima. La notizia è stata riferita dalla Japan Meteorological Agency, che tuttavia non ha lanciato alcun allarme tsunami. - Un sisma di magnitudo 5.9 è stato registrato alle 23.04 locali (le 16.04 in Italia) nel Nordest del Giappone. L'epicentro è stato localizzato vicino alla disastrata centrale nucleare di Fukushima. La notizia è stata riferita dalla Japan Meteorological Agency, che tuttavia non ha lanciato alcun allarme tsunami.

La scossa, ha reso noto la Jma, ha avuto un'intensità del 5° grado sulla scala di rilevazione nipponica che ha un massimo di 7 gradi, nelle città di Naraha e Tomioka. Entrambe ospitano l'impianto nucleare di Fukushima Daini, distante circa 10 km dalla struttura pesantemente danneggiata dal sisma/tsunami dell'11 marzo del 2011. I due centri all'epoca furono evacuati proprio a causa dell'emergenza atomica come tutte le località che si trovavano nel raggio di 20 km dalla centrale, nella "no-entry zone".



L'epicentro è stato individuato nelle acque del Pacifico, con ipocentro a 50 km di profondità, sufficiente perché il terremoto fosse avvertito da Hokkaido (Nord dell'arcipelago) fino a Sud di Tokyo.



Nella capitale i palazzi, anche quelli meno alti, hanno cominciato a oscillare e la Nhk, la tv pubblica nipponica, ha interrotto la normale programmazione per avviare una diretta. Successivamente l'emergenza è rientrata quando la Nisa e la Tepco, il gestore di Fukushima, hanno riferito che non sono state registrate anomalie nel funzionamento delle attività della centrale.