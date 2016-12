Birmania, media Usa: eletta Aung San Suu Kyi

foto Ansa Correlati "Irregolarità ai seggi" 13:23 - Aung San Suu Kyi è stata eletta nel Parlamento birmano. Lo ha annunciato il partito del premio Nobel per la pace, Lega nazionale per la democrazia, citato dai media americani. L'annuncio, scrivono i media Usa, è comparso su un pannello digitale che campeggia davanti al quartier generale del partito. Al momento non ci sono conferme ufficiali. - Aung San Suu Kyi è stata eletta nel Parlamento birmano. Lo ha annunciato il partito del premio Nobel per la pace, Lega nazionale per la democrazia, citato dai media americani. L'annuncio, scrivono i media Usa, è comparso su un pannello digitale che campeggia davanti al quartier generale del partito. Al momento non ci sono conferme ufficiali.

In un seggio di Kawhmu, dove il premio Nobel per la Pace era candidata, secondo la Lnd, Suu Kyi avrebbe ricevuto 270 voti contro i 37 del candidato dell'Usdp, il partito del regime. Il movimento reclama anche un forte vantaggio di altri suoi candidati in altri collegi. Davanti alla sede dell'Nld a Rangoon migliaia di sostenitori della "Signora" attendono intanto con trepidazione i risultati ufficiali, in un'atmosfera di festa popolare.



Opposizione: "Suu Kyi eletta con l'82% dei voti"

L'opposizione birmana ha annunciato che la sua leader, Aung San Suu Kyi, è stata eletta a un seggio in Parlamento, nelle prime elezioni suppletive a cui partecipa la Lega nazionale per i diritti umani. Il premio Nobel per la Pace ha ottenuto l'82% dei voti nella sua circoscrizione di Kawhmuha riferito un dirigente della Lega, Tin Oo, citando un conteggio ufficioso del partito. Quelle del Myanmar, come la giunta militare ha ribattezzato la Birmania, sono le terze elezioni in mezzo secolo e potrebbero segnare una tappa importante nel cammino del Paese asiatico verso la democrazia.