foto Ap/Lapresse 17:03 - Il "chief minister" dello Stato indiano del Kerala, Oommen Chandy, ha escluso che i due marò italiani, in carcere con l'accusa di aver ucciso due pescatori indiani, possano essere trasferiti in Italia per essere processati. Lo scrive l'agenzia di stampa indiana Pti. Chandy ha in particolare dichiarato che "i due militari italiani hanno commesso un reato che cade sotto gli effetti della legge indiana e devono quindi affrontare questo processo".

Le dichiarazioni del "chief minister" avvengono due giorni dopo la visita del ministro della Difesa italiano Giampaolo di Paola e mentre il sottosegretario agli Esteri italiano, Staffan de Mistura, sta giungendo a New Delhi per tentare ancora una volta di sbloccare la vicenda che coinvolge Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. "La giustizia indiana - ha sottolineato Chandy - è molto equa, molto aperta e molto indipendente" e gli imputati possono far valere le loro ragioni. Il capo del governo del Kerala ha infine detto che l'Italia è un paese amico e che le relazioni diplomatiche debbono continuare a svilupparsi in un clima positivo.



De Mistura: "Dichiarazioni improvvide"

Al proposito, il sottosegretario Staffan de Mistura ha definito "improvvide e francamente inopportune" le dichiarazioni formulate da Chandy, sul futuro del processo giudiziario dei marò. "Se confermate - ha sottolineato - indicherebbero che Chandy abbia già deciso quale sia, o debba essere, il pronunciamento della giustizia del Kerala" che lui ha assicurato essere indipendente. "Siamo convinti che la questione della giurisdizione sia fondamentale anche come grave precedente internazionale" ha detto ancora concludendo che solleverà "immediatamente la questione con le autorità del Kerala dove mi sto recando domani".