Costa, un giudice blocca la Triumph

- E' salpata regolarmente dal porto di Galveston, in Texas, la nave da crociera Carnival Triumph, sequestrata sabato per alcune ore. Un giudice americano aveva accolto infatti il ricorso per il risarcimento dei parenti di una cittadina tedesca che aveva perso la vita nel naufragio della Costa Concordia all'Isola del Giglio. La Triumph, che appartiene alla stessa compagnia, è potuta dunque partire per la sua crociera nel Golfo del Messico.