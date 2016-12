foto Ansa

06:00

- Si sono aperti in Birmania i seggi per le storiche elezioni suppletive che con tutta probabilità porteranno in Parlamento la leader dell'opposizione Aung San Suu Kyi, dopo 15 anni di arresti domiciliari. Nella capitale Rangoon le operazioni di voto sono iniziate alle 6 ora locale. In palio 45 seggi.