- I "Fratelli musulmani", la prima forza politica dell'Egitto, hanno presentato ufficialmente il loro candidato per le prime presidenziali del dopo Mubarak. Si tratta del numero due dell'organizzazione islamica, Khairat al-Chater. Le elezioni presidenziali sono previste per il 23 e il 24 maggio, tappa fondamentale in una transizione nella quale l'esercito, garante del potere, è divenuto il bersaglio delle proteste della piazza.