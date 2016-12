foto Dal Web

18:02

- Il gruppo islamico talebano pachistano Jandullah ha minacciato attacchi in Francia per vendicare la morte di Mohamed Merah, che "era un nostro combattente". Lo ha appreso l'Ansa ad Islamabad. In una comunicazione telefonica il portavoce di Jandullah, Ahmad Marwat, ha confermato che il giovane che ha ucciso sette persone fra cui tre bambini ebrei "era un combattente".