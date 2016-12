foto Ap/Lapresse

15:09

- Le forze di sicurezza siriane hanno aperto il fuoco contro un corteo funebre a Damasco, trasformatosi ben presto in una manifestazione anti-regime, e hanno ucciso almeno due civili, come dicono i comitati locali degli attivisti. In precedenza, gli stessi attivisti avevano diffuso in diretta le immagini del corteo funebre svoltosi a Kfar Suse, nella parte moderna della capitale, all'indomani dell'uccisione di altri due manifestanti anti-regime.