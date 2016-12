Arrestato il finanziere riciclatore di Cosa Nostra

foto Ansa 18:25 - La polizia thailandese ha arrestato all'aeroporto di Bangkok Vito Roberto Palazzolo, considerato uno dei boss di Cosa nostra. Da tempo latitante, Palazzolo è stato bloccato grazie a un'operazione dell'Interpol mentre si preparava a lasciare il Paese. In questo momento si trova ancora allo scalo, dove è detenuto. - La polizia thailandese ha arrestato all'aeroporto di Bangkok Vito Roberto Palazzolo, considerato uno dei boss di Cosa nostra. Da tempo latitante, Palazzolo è stato bloccato grazie a un'operazione dell'Interpol mentre si preparava a lasciare il Paese. In questo momento si trova ancora allo scalo, dove è detenuto.

Classe 1947, il "cassiere" di Cosa Nostra è ritenuto dagli inquirenti il finanziere riciclatore di denaro sporco. Nel 2009 è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione per associazione mafiosa. Prima di andare in Thailandia è stato per lungo tempo latitante in Sudafrica, dove era residente. In passato il Paese africano aveva negato l'estradizione.



Il legale: "Negheremo l'estradizione in Italia"

"Il mio assistito è stato fermato il 30 marzo alle 17.30 ora italiana nell'aeroporto di Bangkok al controllo di polizia. Non è stato arrestato ma si trova in stato di 'fermo amministrativo' per controlli. Noi ci opponiamo all' espulsione e al conseguente arresto da parte dell'Interpol perché è cittadino sudafricano". Lo dice l'avvocato Baldassare Lauria, difensore di Palazzolo. Il legale prosegue: "L'interpol vuole eseguire un mandato di cattura in seguito alla sentenza della Corte di appello palermitana, divenuta irrevocabile nel 2009, per la condanna a 9 anni per mafia. L'alta Corte sudrafricana ha già sentenziato che questa condanna è ineseguibile e quindi Palazzolo non può essere estradato".



Stamattina l'ambasciatore sudafricano ha consegnato alle autorità di polizia thailandesi - afferma l'avv. Lauria - la sentenza della Corte sudafricana: in virtù di questo rapporto tra Stati sovrani, dice, "crediamo che Palazzolo non debba essere estradato dal Sudafrica. Abbiamo comunque presentato già opposizione a un'eventuale espulsione". Palazzolo venne condannato a 3 anni e sei mesi in Svizzera nell'ambito di un filone d'indagine della cosidetta "pizza connection" per una fattispecie di riciclaggio a metà degli anni '80, poi è partito per il Sudrafrica e "non è mai più tornato in Europa". "Noi contestiamo la sentenza di condanna per mafia - aggiunge Lauria - perché per lo stesso reato, con gli stessi associati, Palazzolo era stato assolto nel '92 a Roma. Proprio per questo abbiamo proposto la revisione del processo che è stata accolta dalla Corte di appello di Caltanissetta. La prossima udienza si terrà a giugno".