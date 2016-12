foto Ap/Lapresse

09:54

- La Svizzera ha emesso un mandato di cattura contro tre funzionari dell'Agenzia delle Entrate del Nordreno-Westfalia, accusati di "spionaggio economico" per aver acquistato nel 2010 per 2,5 milioni di euro un dischetto con i dati bancari di correntisti tedeschi del "Credit Suisse". I tre funzionari sono accusati di aver condotto le trattative per ottenere il cd destinato a scovare gli evasori fiscali tedeschi.