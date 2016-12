foto Ansa

09:19

- Un italiano di 33 anni è stato arrestato a Bali, in Indonesia, perché in possesso di un chilo e 400 grammi di marijuana. Lo ha reso noto un portavoce della polizia locale. L'arresto è avvenuto all'aeroporto internazionale, dove era giunto con un volo da Kuala Lumpur. Gli agenti hanno scoperto la droga grazie ai cani. Per la severissima legge indonesiana il possesso di più di un chilo di marijuana è punibile con la pena di morte.