Sbancata la lotteria americana, vinto un Jackpot record da 640 milioni di dollari

foto Ap/Lapresse 08:29 - Il biglietto vincente per il jackpot record di 640 milioni di dollari della lotteria Mega Millions è stato venduto nello Stato del Maryland. Lo riferisce la Cnn che cita i responsabili della Lotteria di Stato. Almeno un biglietto con i numeri vincenti (2, 4, 23, 38, 46 più il numero extra 23) è stato venduto. Il jackpot, pari a 480 milioni di euro, è il più alto di tutti i tempi per gli Stati Uniti.

Era stato calcolato che nel caso di un solo vincitore, questo diventerà più ricco di Madonna (anche se al netto delle tasse porta a casa poco meno di 400 milioni di dollari) e per questo negli Usa si era scatenata una caccia ai biglietti del Mega Millions, la popolare lotteria Usa.



Pagamento rateale oppure la metà subito in contanti

A differenza del nostro Superenalotto, la lotteria americana prevede due modalità di pagamento. La prima è quella in contanti. E' rapida ma anche onerosa visto che si deve rinunciare a circa la metà della vincita. Se invece non si ha fretta si può ottenere l'intero ammontare della vincita in 26 "comode" rate annuali. Facendo i calcoli con il Jackpot appena sbancato stiamo parlando di circa due milioni di dollari al mese. Mica male come stipendio.