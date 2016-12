foto Afp

05:20

- Le autorità cinesi hanno deciso restrizioni per internet, in particolare i due siti che offrono microblog messaggi tipo Twitter, a seguito delle notizie diffuse sul colpo di Stato dell'altra settimana. La polizia ha anche arrestato sei persone e chiuso 16 siti che "fabbricano o diffondono voci online", in particolare quella secondo la quale "veicoli militari sono entrati a Pechino". Tali voci avrebbero avuto una "cattiva influenza sul pubblico".