12:12

- L'Alta Corte del Kerala ha nuovamente rinviato a lunedì la decisione sul ricorso italiano in merito alla giurisdizione del caso relativo ai due marò arrestati in India per l'uccisione di due pescatori. La prima volta il giudice aveva posticipato l'udienza per permettere alla parte italiana di rettificare un "vizio di forma" relativo ad alcune irregolarità nella presentazione della domanda del ricorso.