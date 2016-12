foto Ap/Lapresse

09:02

- Il trauma causato in Francia dalle stragi di Tolosa e Montauban è "un po'" come quello provocato dagli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti. Ne è convinto il presidente francese, Nicolas Sarkozy, che ha spiegato come la ferita inferta al Paese "è un po', non voglio comparare gli orrori, ma è un po' come lo sgomento seguito agli attentati a New York dell'11 settembre".