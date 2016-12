Soldato Usa salva giovane afghana e muore

foto Facebook Correlati Il soldato Usa eroe, muore per salvare giovane afghana 10:06 - Dennis Weichel, 29 anni, militare Usa di stanza in Afghanistan, è morto per salvare una giovane afghana. L'uomo, sposato con tre figli, è infatti riuscito a evitare che la ragazza venisse schiacciata da un camion, ma nel farlo è stato investito ed è deceduto per le gravi ferite riportate nell'incidente. - Dennis Weichel, 29 anni, militare Usa di stanza in Afghanistan, è morto per salvare una giovane afghana. L'uomo, sposato con tre figli, è infatti riuscito a evitare che la ragazza venisse schiacciata da un camion, ma nel farlo è stato investito ed è deceduto per le gravi ferite riportate nell'incidente.

Weichel stava guidando lungo una strada nella provincia di Laghman, nell'Est del Paese, quando si è accorto che nel mezzo della carreggiata c'erano dei bambini, che stavano raccogliendo dei bossoli (questi involucri sono infatti riciclati e rivenduti a buon prezzo in Afghanistan).



Weichel e gli altri soldati del suo convoglio hanno quindi fermato i loro veicoli per farli spostare, ma una ragazza si è lanciata di nuovo sulla strada, proprio mentre stava sopraggiungendo un Mrap (camion progettato per proteggere le truppe che trasportano bombe).



Il militare è riuscito a mettere la ragazza al sicuro, ma non a evitare di essere investito. Weichel, nella Rhode Island National Guard dal 2001, era arrivato in Afghanistan da due settimane.