- La famiglia del defunto colonnello Gheddafi ha bollato come illegale il sequestro dei beni dell'ex Rais libico, del valore di 1,1 miliardi di euro, effettuato dalle autorità italiane. Il legale dei figli Aisha e Saadi afferma che si tratta di legittimi investimenti personali. Fra gli asset congelati partecipazioni azionarie in Unicredit, Fiat, Juventus, un appartamento in via Veneto a Roma e un bosco di 150 ettari nell´isola di Pantelleria.