- In Texas è stata compiuta la quarta esecuzione capitale del 2012. Il detenuto Jesse Joe Hernandez, 47 anni, già condannato per abusi sessuali su bambini, è stato condannato alla pena capitale per aver ucciso a botte un bimbo di 10 mesi a cui faceva da baby-sitter. Mentre l'ago gli iniettava il cocktail letale, l'uomo ha gridato al boia: "Forza Cowboys", in onore della sua squadra di football, e poi "sento arrivare l'effetto del siero, non è male".