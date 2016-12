Riforma del lavoro, violenti scontri a Barcellona

foto Reuters Correlati Gli scontri di Barcellona

Barcellona a ferro e fuoco 00:32 - Centinaia di migliaia di spagnoli sono scesi in piazza in 111 città per dire "no" alla riforma del Lavoro varata dal governo conservatore di Mariano Rajoy. I sindacati proclamano il successo dello sciopero generale con una partecipazione del 77%, con punte dell'85%. A Barcellona si sono registrati anche dei violenti scontri tra la polizia ed i manifestanti. La polizia è stata costretta a sparare proiettili di gomma e candelotti lacrimogeni.

A Barcellona alcuni manifestanti hanno dato fuoco ai cassonetti dell'immondizia e le fiamme si sono propagate ad alcuni locali commerciali, un caffé e un negozio. Per disperdere il folto gruppo di persone che aveva appiccato il fuoco, la polizia è stata costretta a sparare proiettili di gomma e candelotti lacrimogeni. Il sito del Mundo parla di una vera e propria "battaglia campale" nel centro del capoluogo della Catalogna.



La folla si è riversata nelle strade in tutte le principali città del Paese. A Madrid un'immensa folla ha riempito dal pomeriggio fino a tarda sera le strade e le piazze del centro. Al corteo nella capitale oltre ai leader sindacali hanno sfilato alcuni esponenti del partito socialista tra cui alcuni ex ministri del governo Zapatero.