19:15

- Mohamed Merah è stato seppellito in un cimitero vicino a Tolosa. I funerali dell'autore della strage della scuola ebraica e dell'uccisione di tre militari si sono svolti nonostante un primo rifiuto del sindaco della città di ospitare la salma del killer. Precedentemente il no alla sepoltura, per motivi di ordine pubblico, era arrivato dall'Algeria, paese di origine del 24enne.