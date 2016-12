foto Ap/Lapresse 14:47 - L'Alta Corte del Kerala ha autorizzato la partenza della petroliera Enrica Lexie, ma soltanto dopo l'adempimento di alcune condizioni, tra cui il pagamento di un deposito vincolato. Lo hanno detto fonti italiane che seguono l'inchiesta sui due marò arrestati in India. La nave era ferma da oltre un mese e il sottosegretario agli Esteri, Staffan De Mistura, aveva definito "inaccettabile" questa situazione. - L'Alta Corte del Kerala ha autorizzato la partenza della petroliera Enrica Lexie, ma soltanto dopo l'adempimento di alcune condizioni, tra cui il pagamento di un deposito vincolato. Lo hanno detto fonti italiane che seguono l'inchiesta sui due marò arrestati in India. La nave era ferma da oltre un mese e il sottosegretario agli Esteri, Staffan De Mistura, aveva definito "inaccettabile" questa situazione.

Girone e Latorre: "Speriamo che tutto si risolva"

Intanto dal carcere i due marò sono riusciti a parlare ai microfoni del Tg1. "Siamo qui, continuiamo ad affrontare questa situazione, finché non arrivi la notizia che tutto si è risolto", ha detto Salvatore Girone. "Ci mettono al corrente di tutto, non ci tengono nascosto nulla, anche perché non ci sarebbe motivo", ha detto invece l'altro fuciliere di Marina, Massimiliano Latorre, in merito agli sviluppi processuali che coinvolgono i due militari.