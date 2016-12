La Spagna in piazza contro la riforma del lavoro

foto Ap/Lapresse Correlati Gli scontri in piazza 10:48 - Proteste e sciopero generale in Spagna per la riforma del lavoro voluta dal governo. E' la prima manifestazione contro l'esecutivo di Mariano Rajoy, che ha promesso di ridurre la disoccupazione del Paese, la più alta nell'Unione Europea. Nella notte si sono verificati i primi incidenti tra i picchetti dei sindacati e gli operai che non aderiscono all'astensione. - Proteste e sciopero generale in Spagna per la riforma del lavoro voluta dal governo. E' la prima manifestazione contro l'esecutivo di Mariano Rajoy, che ha promesso di ridurre la disoccupazione del Paese, la più alta nell'Unione Europea. Nella notte si sono verificati i primi incidenti tra i picchetti dei sindacati e gli operai che non aderiscono all'astensione.

Quello di oggi è l'ottavo sciopero generale nella storia democratica del Paese e il primo contro il nuovo governo. Sono passati soltanto tre mesi da quando il leader del Partito popolare è entrato alla Moncloa, promettendo di ridurre il tasso dei senza lavoro nel Paese, arrivati ormai al 23%. Grazie a un accordo tra l'esecutivo e i due sindacati, sarà garantito un servizio minimo di almeno un terzo dei treni locali e degli autobus, il 10% dei voli nazionali, uno su cinque di quelli europei. In serata sono previste manifestazioni in tutto il Paese.



Nella notte si sono verificate le prime proteste e i primi incidenti, con scontri fra i picchetti dei sindacati e gli operai che non aderiscono allo sciopero. Il ministero dell'Interno dice però che gli incidenti sono stati di minima entità. Secondo i sindacati, l'adesione allo sciopero è stata "massiccia" nel turno di notte soprattutto nei settori metallurgico, della costruzione e della raccolta dei rifiuti.



I due principali sindacati del Paese hanno chiesto ai lavoratori di scendere in piazza per manifestare contro una riforma che, nelle intenzioni del governo, consentirà alle aziende di licenziare più facilmente e creerà un sistema più flessibile.