06:30

- La Corea del Nord ha cominciato a riempire di carburante i serbatoi del missile che prevede di lanciare alla metà di aprile, Pyongyang ha annunciato di voler mettere in orbita un satellite per usi civili, ma molti osservatori ritengono che il lancio sia in realtà un test missilistico camuffato. La Corea del Sud ha annunciato che abbatterà il razzo se passerà sopra il proprio territorio.