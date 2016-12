foto Ap/Lapresse

01:32

- La giunta al potere in Mali dopo il colpo di Stato ha annunciato di aver adottato un nuovo "atto fondamentale" destinato a garantire "uno stato di diritto" e "una democrazia pluralista". In un messaggio televisivo, un militare ha precisato che il documento è costituito da circa 70 articoli e servirà da Costituzione nel periodo transitorio. I membri della giunta, è stato poi spiegato, non si candideranno alle prossime elezioni.