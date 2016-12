foto Dal Web 17:24 - Il governo indonesiano ha proposto di stabilire per legge "la lunghezza delle gonne per motivi di decoro". L'attacco coordinato contro la minigonna parte dagli ambienti islamici conservatori del Paese. La proposta della legge viene direttamente dal ministro degli Affari Religiosi, Suryadharma Ali. - Il governo indonesiano ha proposto di stabilire per legge "la lunghezza delle gonne per motivi di decoro". L'attacco coordinato contro la minigonna parte dagli ambienti islamici conservatori del Paese. La proposta della legge viene direttamente dal ministro degli Affari Religiosi, Suryadharma Ali.

Il "Jakarta Globe" cita Suryadharma che sostiene che "ci sia bisogno di avere delle regole su come vestono le donne, per esempio la gonna dovrebbe essere sotto al ginocchio". Suryadharma è anche il capo della task-force contro la pornografia, formata questo mese dal presidente Susilo Bambang Yudhoyono.



Ma Suryadharma non è l'unico a pensarla così e almeno alcuni tra i parlamentari uomini sembrano essere sulla stessa lunghezza d'onda. A inizio mese, per esempio, il presidente della Camera Marzuki Alie ha detto che si dovrebbe discutere su un regolamento per proibire alle deputate e alle impiegate di indossare minigonne in Parlamento e negli uffici adiacenti.



"Sappiamo che ci sono stati tanti attacchi a sfondo sessuale e altri atti immorali di recente, e questo "dovuto al fatto che le donne non vestono come dovrebbero", ha detto citato da "Vivanews.com" il 6 marzo. "Le donne che indossano vestiti inappropriati eccitano gli uomini che poi fanno cose stupide".



Anche il governatore di Giakarta, Fauzi Bowo, ha in passato detto che "per evitare di essere violentate, le donne dovrebbero evitare di vestire in modo provocante".