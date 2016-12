LeBron James e i Miami Heat per Trayvon Martin

11:07

- Un omicidio che ha scosso l'America quello di Trayvon James, il ragazzino di colore di 17 anni ucciso da una guardia il 26 febbraio. Ammazzato perchè incappucciato, secondo la difesa. Ucciso perchè nero, secondo l'accusa. E le proteste non si fermano negli Usa. Marce, fiaccolate e manifestazioni in ricordo e in onore del giovane. E adesso prendono parte alla mobilitazione anche le stelle del basket americano: LeBron James e i Miami Heat hanno postato su Facebook una loro foto dove appaiono tutti incappucciati e hanno lanciato un hashtag per sostenere la protesta.