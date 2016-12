foto Ap/Lapresse

02:00

- La giunta al potere in Mali dopo il colpo di Stato ha annunciato di aver adottato un nuovo "atto fondamentale" destinato a garantire "uno Stato di diritto" e "una democrazia pluralista". I membri della giunta non si candideranno alle prossime elezioni. Un militare alla televisione ha letto un testo in cui si precisa che la giunta ha adottato "l'atto fondamentale" costituito da circa 70 articoli che servirà da Costituzione nel periodo transitorio.