23:48

- Un aereo in volo tra New York e Las Vegas con 135 passeggeri è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza a causa, secondo la compagnia aerea, di "una situazione medica che ha coinvolto il capitano". Secondo Fox News invece, l'atterraggio, ad Amarillo, in Texas, si è reso necessario dopo che il capitano si è messo a correre lungo il corridoio dell'aereo urlando. Secondo altre fonti era stato chiuso fuori dalla cabina di pilotaggio dal copilota.