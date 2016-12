Afghanistan, sventati nuovi possibili attacchi 007 smantellano due cellule legate ai talebani

foto Ap/Lapresse 18:51 - I militari italiani in Afghanistan, supportati dagli uomini dell'intelligence, hanno concluso una serie di arresti e sequestri di esplosivo che hanno consentito di sventare possibili attentati al contingente italiano e contro personalità del governo e della sicurezza afghana. Nei giorni scorsi, sottolinea il comando del contingente italiano, sono state smantellate due importanti cellule terroristiche legate ai talebani, che operavano ad Herat. - I militari italiani in Afghanistan, supportati dagli uomini dell'intelligence, hanno concluso una serie di arresti e sequestri di esplosivo che hanno consentito di sventare possibili attentati al contingente italiano e contro personalità del governo e della sicurezza afghana. Nei giorni scorsi, sottolinea il comando del contingente italiano, sono state smantellate due importanti cellule terroristiche legate ai talebani, che operavano ad Herat.

Alle indagini, avviate sulla base delle informazioni raccolte dagli 007 dell'Aise presenti in Afghanistan, hanno partecipato non solo i militari italiani. Dopo una lunga "caccia all'uomo", le forze di sicurezza afghane hanno infatti catturato 10 "insurgents" e sequestrato un ingente quantitativo di esplosivo oltre ad armi, munizioni ed equipaggiamenti già predisposti per l'immediato impiego.



Tra gli arrestati, è di rilievo un sospetto aspirante suicida; sono state, inoltre catturate "figure di rilievo specializzate nella pianificazione e nella organizzazione di attacchi nella loro fase terminale".