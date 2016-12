L'Onu: in Siria morti oltre 9mila civili

foto Ap/Lapresse Correlati Miracolo in Siria, bimbo vivo tra i cadaveri 17:35 - Il conflitto in Siria è costato la vita a oltre 9mila civili. Lo ha detto l'inviato delle Nazioni Unite in Medio Oriente, Robert Serry. "Il governo siriano - ha ribadito Serry - deve assumere provvedimenti immediati per dimostrare il suo impegno nell'accettazione del piano di pace in sei punti di Kofi Annan". Ciò, ha aggiunto, è fondamentale non solo per porre fine al massacro, ma anche per la stabilità dell'intera regione. - Il conflitto in Siria è costato la vita a oltre 9mila civili. Lo ha detto l'inviato delle Nazioni Unite in Medio Oriente, Robert Serry. "Il governo siriano - ha ribadito Serry - deve assumere provvedimenti immediati per dimostrare il suo impegno nell'accettazione del piano di pace in sei punti di Kofi Annan". Ciò, ha aggiunto, è fondamentale non solo per porre fine al massacro, ma anche per la stabilità dell'intera regione.

"Il governo siriano deve assumere provvedimenti immediati per dimostrare il suo impegno nell'accettazione del piano di pace in sei punti di Kofi Annan", ha aggiunto Serry durante il suo intervento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.



L'inviato speciale per il Medio Oriente ha ribadito l'importanza dell'attuazione del piano Annan non solo per porre fine al massacro del popolo siriano e fornire aiuti alla popolazione, ma anche per la stabilità dell'area. L'ex segretario generale dell'Onu, nominato inviato speciale per la Siria, ha già scritto questa mattina al presidente Bashar al Assad esortando il governo di Damasco a mettere subito in atto i suoi impegni.