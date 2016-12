foto Ap/Lapresse

12:49

- Il governo siriano ha accettato con una lettera all'inviato speciale dell'Onu e della Lega Araba per la Siria, Kofi Annan, "il suo piano in sei punti" sostenuto dal Consiglio di sicurezza dell'Onu per risolvere la crisi nel Paese. Lo riferisce il portavoce di Annan, Ahmad Fawzi. Intanto, la Lega Araba annuncia che nel vertice di giovedì non chiederà le dimissioni del presidente siriano, Bashar al Assad, ma un "cambiamento pacifico del regime".