- Google e il Nelson Mandela Centre of Memory di Johannesburg, annunciano che il nuovo archivio digitale Nelson Mandela è da oggi live sul web e accessibile da chiunque nel mondo. A sostegno del progetto, nel 2011 Google aveva erogato all’NMCM 1,25 milioni di dollari, impiegati per preservare e digitalizzare migliaia di documenti d’archivio, fotografie e video relativi a Mandela. Grazie a questo progetto, l’archivio digitale è oggi una realtà.

Non soltanto i ricercatori e gli accademici, da oggi chiunque potrà accedere liberamente alle informazioni sulla vita e l'impegno di Nelson Mandela. Il nuovo archivio online, infatti, contiene tutto quello che c'è da sapere sul grande statista sudafricano: dai diari scritti durante i 27 anni di carcere, alle corrispondenze con amici e familiari, fino ad arrivare agli appunti redatti mentre guidava la negoziazione che portò alla fine dell'apartheid in Sudafrica. L'archivio include anche le prime foto di Nelson Mandela risalenti agli anni '70 che lo raffigurano nella sua cella a Robben Island, e testi mai resi pubblici per il seguito dell'autobiografia "Lungo cammino verso la libertà".

Verne Harris del Nelson Mandela Centre of Memory ha detto: "E' incentivante vedere come i nostri sforzi siano stati ripagati", e ha aggiunto: "Questa iniziativa digitale ci permetterà di raggiungere tutti quelli che sono interessati alle nostre attività, dalle elite ai sudafricani meno fortunati. I visitatori potranno navigare all’interno degli archivi e cercare informazioni e materiali su aspetti e periodi diversi della vita e del lavoro di Nelson Mandela, organizzati in sezioni". Steve Crossan, Direttore del Cultural Institute di Google, ha aggiunto: "Questo innovativo progetto è la prova di come Internet possa preservare l'eredità storica e diffonderla nel mondo. Abbiamo realizzato un luogo di interazione online dotato di strumenti avanzati e che consentisse agli utenti di esplorare e farsi ispirare dalla storia della vita di Mandela".

La Nelson Mandela Foundation, attraverso il Centre of Memory, contribuisce alla creazione di una società giusta promuovendo i valori, la visione e il lavoro del suo fondatore.L’organizzazione favorisce inoltre il dialogo su temi sociali importanti quali l’accesso alle informazioni e il rapporto con il passato.