foto Ap/Lapresse

12:32

- Nel 2011, sullo sfondo della primavera araba, l'Italia ha registrato un aumento del 240% delle domande di asilo, con un totale di 34.100 richieste. Un "record" per il Paese che ne 2010 ne ebbe 10mila. Il dato è stato diffuso dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Più in generale, nei Paesi ricchi si è avuto un aumento del 20% delle domande di asilo.