foto Ap/Lapresse

09:09

- Nel corso di un incontro bilaterale con il premier Mario Monti, il presidente cinese Hu Jintao ha detto che incoraggerà gli investimenti sia pubblici che privati in Italia. Lo riferiscono fonti della delegazione italiana secondo le quali nel corso del colloquio Hu ha espresso "grande apprezzamento" per le misure prese dall'Italia e compiacimento per l'aumento costante dell'interscambio commerciale.