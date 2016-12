foto Afp Correlati Corea del Sud, Monti a Seul

Obama prende ordini dalla Corea del Sud

Gli incontri bilaterali di Monti 12:37 - "Caloroso" scambio di battute tra il presidente del Consiglio Mario Monti e il presidente Usa Barack Obama, poco prima dell'avvio della riunione plenaria del summit sulla sicurezza nucleare in corso a Seul. Obama, giunto nella grande aula, ha cominciato a salutare diversi partecipanti e, a un certo punto, è sembrato fosse andato a "cercare" Monti, con il quale si è intrattenuto per qualche minuto in un'atmosfera molto cordiale.

Il presidente americano ha espresso al premier Mario Monti apprezzamento e soddisfazione per i progressi realizzati in Italia ed Eurozona in così poco tempo, dall'incontro bilaterale del 9 febbraio di Washington. "L'Italia ha avuto un ruolo molto importante", ha detto Obama poco prima dell'avvio della riunione plenaria del summit sulla sicurezza nucleare di Seul. Da parte sua, secondo fonti qualificate, Monti ha fatto "il punto delle azioni intraprese" in Italia ed Eurozona.



Hu Jintao a Monti: "Investiremo da voi"

Nel corso di un incontro bilaterale con il premier Monti, il presidente cinese Hu Jintao ha detto che incoraggerà gli investimenti sia pubblici che privati in Italia. Lo riferiscono fonti della delegazione italiana secondo le quali nel corso del colloquio Hu ha espresso "grande apprezzamento" per le misure prese dall'Italia e compiacimento per l'aumento costante dell'interscambio commerciale. Ma soprattutto Hu ha detto che incoraggerà le autorità cinesi e le imprese a investire in Italia.



Italia-Spagna, pace fatta

"Sono dispiaciuto per l'equivoco: il mio era un messaggio rivolto agli imprenditori che di fronte a questa crisi non si deve allentare la tensione". Monti ha chiesto e ottenuto un incontro con il premier spagnolo Mariano Rajoy a margine del summit. Il premier ha chiuso il caso nato in Spagna dopo la frase del presidente del Consiglio a Cernobbio sul rischio che Madrid contagi altri Paesi. "Per noi non ci sono stati incidenti, ma ora è tutto chiarito", hanno spiegato dalla delegazione italiana.